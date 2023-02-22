Daire Mccarthy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daire Mccarthy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daire Mccarthy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daire Mccarthy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daire Mccarthy 12 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daire Mccarthy Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG Ireland yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına - tarihinde katılmıştır. Daire Mccarthy'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daire Mccarthy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daire Mccarthy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daire Mccarthy şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.
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