Daithi Folan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daithi Folan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daithi Folan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daithi Folan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daithi Folan {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daithi Folan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına - tarihinde katılmıştır. Daithi Folan'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daithi Folan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daithi Folan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daithi Folan şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.