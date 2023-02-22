Daithi Folan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daithi Folan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Daithi Folan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daithi Folan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.