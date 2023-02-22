Dale Montgomery kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dale Montgomery Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dale Montgomery adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dale Montgomery Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dale Montgomery 19 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dale Montgomery Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Dale Montgomery'nin Newry City AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dale Montgomery Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dale Montgomery isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dale Montgomery Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dale Montgomery futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dungannon

20 Ağustos 2016 yılında Armagh City FC

1 Temmuz 2017 yılında Loughgall

1 Temmuz 2018 yılında Newry City

Dale Montgomery Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dale Montgomery şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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