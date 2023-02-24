Dalibor Milic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dalibor Milic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dalibor Milic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dalibor Milic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dalibor Milic 25 Aralık 1997 tarihinde Gradiska şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dalibor Milic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dalibor Milic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Laktasi futbol takımında oynamaktadır. FK Laktasi takımına 3 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Dalibor Milic'nin FK Laktasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dalibor Milic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dalibor Milic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dalibor Milic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dalibor Milic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2016 yılında BSK Banja Luka

27 Temmuz 2017 yılında Duslo Sala

8 Mart 2018 yılında BSK Banja Luka

26 Temmuz 2019 yılında Kozara Gradiska

31 Ocak 2020 yılında Liezen

3 Mart 2022 yılında FK Laktasi

Dalibor Milic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dalibor Milic şuan FK Laktasi takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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