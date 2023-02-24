Dalibor Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dalibor Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dalibor Mitrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dalibor Mitrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dalibor Mitrovic 5 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dalibor Mitrović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dalibor Mitrovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dalibor Mitrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Bijeljina futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Bijeljina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dalibor Mitrovic'nin FK Radnik Bijeljina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dalibor Mitrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dalibor Mitrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dalibor Mitrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dalibor Mitrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Bijeljina U19

1 Temmuz 2022 yılında Radnik Bijelj.

Dalibor Mitrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dalibor Mitrovic şuan FK Radnik Bijeljina takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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