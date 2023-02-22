Dalibor Vecerka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dalibor Vecerka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dalibor Vecerka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dalibor Vecerka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dalibor Vecerka 12 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Dalibor Večerka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dalibor Vecerka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDS SPORTS yapmaktadır. Dalibor Vecerka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dalibor Vecerka'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dalibor Vecerka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dalibor Vecerka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dalibor Vecerka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dalibor Vecerka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SFC Opava U19

1 Temmuz 2020 yılında SFC Opava

8 Eylül 2021 yılında Sparta Praha B

30 Haziran 2022 yılında SFC Opava

1 Temmuz 2022 yılında Sparta Praha B

Dalibor Vecerka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dalibor Vecerka şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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