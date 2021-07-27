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  4. Dallas ile anlaşan Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko'ya veda etti

Dallas ile anlaşan Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko'ya veda etti

NBA Ligi ekiplerinden Dallas Mavericks ile anlaşan Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko'ya ved etti. Kokoskov'un bugün ABD'ye gideceği ifade edildi.

Dallas ile anlaşan Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko'ya veda etti

Fenerbahçe Beko'da antrenör Igor Kokoskov takıma veda etti. 49 yaşındaki Sırp antrenör, Dallas Mavericks ile anlaşmasının ardından İstanbul'daki eşyalarını topladı ve evini boşalttı.

Fenerbahçe Yönetimi ile vedalaşan Igor Kokoskov gün içerisinde İstanbul'dan ayrılarak ABD'ye gitmek üzere uçağa binecek. 

Igor Kokoskov'un yerine yeni bir antrenör arayan Fenerbahçe Beko ise kısa sürede bir isimle anlaşmak için çalışmalara hız verdi.

Dallas ile anlaşan Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko'ya veda etti

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