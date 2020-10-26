Dam ve Kom nedir? | KPSS Dam ve Kom ne demek?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2020 KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim tarihinde uygulandı. Sınava katılım sağlayan adayların yorumlarına göre sınav soruları bir hayli zorluydu. Zor sorulardan biri isi Dam ve Kom konu başlıklarının geçtiği soru idi. Adaylara sınavda cevabı Dam ve Kom olan bir soru soruldu. Sınav sonrası Dam ve Kom nedir? sorusu büyük ilgi gördü. Dam, yapıları dış etkilerden korumak amacıyla , üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm. Ahır diyebiliriz. Kom ise geçici yerleşmelerdir. Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yaygın olarak bulunur. İşte Dam ve Kom nedir? sorularına ilişkin detaylı bilgiler...

DAM VE KOM NEDİR?

KOM

Doğu Anadolu’ya özgü Erzurum, Erzincan ve Tunceli’de yaygın taş evler, ağıl ve çoban kulübesinden oluşan küçük yerleşim birimidir.

Komlarda; çoğunlukla hayvancılık yapılır, az da olsa ziraat yapılabilir. Köm de denilen bu alanlar köy dışında küçükbaş hayvanları (koyun) barındırmak için birkaç ağıl, ve çoban kulübesi barındırır. Mesken sayısı sınırlı olmak şartıyla, köyden ayrılan fakat köye bağlı kalmaya devam eden komlar mahalle gibidir. Yılın belli dönemi kullanılan komlar yayla gibi geçici yerleşmelerdir. Komlar adını genellikle kurucularından alır, komlarda aynı soydan insanlar yaşar.

Türkiye’de 3200 adet kom bulunmaktadır. En yaygın olduğu alan Yukarı Murat-Van Bölümünde bulunur.

DAM

Ege Bölgesi, Göller Yöresi, Gökçeada ile Bozcaada’da görülen hayvancılık ve küçük çaplı ekim – dikim işlerinin yapıldığı geçici yerleşmeler.

Hayvancılığın yanı sıra küçük çaplı tarımsal faaliyetlerin yapıldığı yerleşmelerdir.

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ÖN LİSANS KPSS NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım’da açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

KPSS SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS ön lisans sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılamadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır. Öte yandan soru ve cevaplar yayımlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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2020 KPSS ön lisans soruları | KPSS ön lisans sınavında çıkan sorular ve cevapları