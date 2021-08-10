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  3. Damada bahşiş şoku! Düğün arabasının önünü trenle kestiler

Damada bahşiş şoku! Düğün arabasının önünü trenle kestiler

Van'da görev yapan iki makinist düğün konvoyundan bahşiş almak için bu zamana kadar hiç görülmemiş bir yöntem kullandı. Hemzemin geçide yaklaşan gelin arabasının önü trenle kesildi. Damat ve gelin kısa süreliğine şoke oldular.

Damada bahşiş şoku! Düğün arabasının önünü trenle kestiler

Akıl almaz olay geçtiğimiz günlerde Van'ın Özalp ilçesinde meydana geldi. Van Kapıköy Gümrük Kapısı mevkii üzerinde ilerleyen tren, hemzemin geçide yaklaştığında yol üzerinde bir düğün arabasının önünü kesti. Trenin durduran iki makinist lokomotifinden dışarı çıkarak, damattan ve konvoydakilerden bahşiş istedi. Bahşişlerini alan makinistler herkese şaşkınlık yaratırken, trene binip güzergahlarına devam ettiler.

Damada bahşiş şoku! Düğün arabasının önünü trenle kestiler

Olayın görüntüleri daha sonra sosyal medyada beğeniyle izlendi, kullanıcılar bu görüntülere çok eğlendiklerini belirttiler.

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