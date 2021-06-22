Damar isminin anlamı nedir, Damar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Damar isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Damar ismi ne demek, Damar ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Damar isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Damar İsminin anlamı nedir? TDK Damar anlamı:

Damar ismi TDK'da canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal; mermerde, bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi; başka türden katmanların arasında bulunan sıvı, maden veya mineral katmanı; soy, yaradılış; huy; içinde ongun besi suyunun dolaştığı odunsu dokudan boru; böceklerde kanat zarını dik tutmaya yarayan organ olarak 7 farklı şekilde tanımlanmaktadır.

Damar İsmi Kuranda geçiyor mu?

Damar ismi Kuran'da geçmemektedir.

Damar isminin kökeni:

Damar ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 3 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Damar isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Damar isminin rengi:

Teal

Damar ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Damar isminin Harf Analizi Nedir ?

Damar ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

D: Üstün güçler, güçlü

A: Öncü, lider, mantıklı

M: Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A: Öncü, lider, mantıklı

R: Akıllı, lider, sert

Damar isminin Numerolojisi Kaçtır?

Damar ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

D: 5

A: 1

M: 16

A: 1

R: 21

= 44– Damar İsminin Numeroloji Toplamı 44’dir.

Damar isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Damar ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Damar isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

D: 4A: 1M: 4A: 1R: 9 = 19

1 + 9= 10Kader sayısıdır

Damar isminin 10kader sayısına göre kişilik özellikleri

10– Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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