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Damat, düğünde gelini döverek öldürüp uçurumdan attı

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaşanan olayda, düğün günü evin dışında tartışan çiftin kavgası büyüyünce 36 yaşındaki damat, 33 yaşındaki gelini döverek öldürdükten sonra cesedi uçurumdan aşağı attı. Olayı izleyen davetliler, müdahale etmeye korktuklarını belirtti.

Damat, düğünde gelini döverek öldürüp uçurumdan attı

Rusya'nın Sibirya bölgesinde daha önce de cinayetten hüküm giyen Stepan Dolgikh (33) düğün günü evlendiği Oksana Poludentseva'ya (36) saldırdı. Dolgikh, usulüne uygun davranmadığı gerekçesiyle döverek öldürdüğü gelinin cesedini yakındaki bir uçuruma attı.

Sibirya'nın Prokudskoye köyünde yaşanan olayda, Stepan Dolgikh hayatını birleştirdiği Oksana Poludentseva ile düğün günü evin dışında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Dolgikh, gelin Oksana Poludentseva'yı döverek öldürdü. Dolgikh, daha sonra gelinin cansız bedenini alıp, yakındaki bir uçuruma attı. Olayı izleyen davetliler, polise haber verdiklerini ve araya girmeye korktuklarını ifade etti.

Basına konuşan dedektif Kirill Petrushin, olayın 2 ay önce gerçekleştiğini, bu süre zarfında soruşturmanın yapıldığını ve damadın kendilerine her şeyi itiraf ettiğini açıkladı.

Damat, düğünde gelini döverek öldürüp uçurumdan attıDamat, düğünde gelini döverek öldürüp uçurumdan attıDamat, düğünde gelini döverek öldürüp uçurumdan attı

Berna Akkaya
Editör


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