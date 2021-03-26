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  3. Damat düğünde kayınpederini başından vurdu!

Damat düğünde kayınpederini başından vurdu!

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde düğün öncesi gelin alma töreninde sevincini havaya ateş açarak göstermek isteyen damat kayınpederini başından vurdu.

Damat düğünde kayınpederini başından vurdu!

Kocaöz beldesi Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, düğün günü gelini baba evinden almaya giden 27 yaşındaki damat A.Y., kapıda belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak ateş etmeye başladı.

O sırada orada bulunan gelinin 55 yaşındaki babası  Ali A., damadının silahından çıkan kurşunla başından yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan adamı görenler hemen 112'ye ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan kayınpederin sağlık durumu ciddiyetini korurken, damat ise gözaltına alındı.

Öte yandan olay yerinde inceleme başlatıldı. 

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