Damat eğlencesi kavgaya dönüştü! 50 kişilik grup polise saldırdı! Çok sayıda gözaltı!

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye mahallesi Meriç sokakta meydana geldi. Damadın arkadaşları, sokakta alkol alıp müzikli eğlence düzenlediler. Vatandaşlar yüksek müzik sesi nedeniyle 112'yi arayarak ihbarda bulundular. Olay yerine gelen polis ekiplerinin gençleri uyarması sonrası eğlence yapan vatandaşlar polise saldırdı.

50 KİŞİ POLİS EKİBİNE SALDIRDI

Polisin uyarıları sonrası tepki gösteren bazı şahıslar, polis ekiplerine saldırmaya başladılar. Olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Yaklaşık 50 kişi polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Polise saldıran 10 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler.

Olayda yaralanan olmazken gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.