Game of Thrones ve James Bond'da aldığı roller ile popürleşen Dame Diana Rigg, hayatını kaybetti. Dame Diana Rigg'in ölüm haberini kızı Rachael Stirling duyurdu. Stirling açıklamasında, "Sevgili Annem bu sabah uykusunda ailesiyle çevrili evde huzur içinde öldü" dedi. Peki Dame Diana Rigg kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? Detaylar haberimizde...

DAME DİANA RİGG KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Dame Enid Diana Elizabeth Rigg'dir. İngiliz oyuncu, 20 Temmuz 1938 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. 82 yaşındaki oyuncu ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğdu. Oyunculuk kariyerine 1957 yılında başlayan Diana Rigg, 1969 yapımı James Bond filmiyle ünlendi. Rigg, 1969 yapımı James Bond filmi Kraliçe'nin Hizmetinde'de James Bond'un karısı Kontes Teresa di Vicenzo karakterine hayat vermiştir. Damre Diana Rigg, 1994 yılında En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü'ne, 1988 yılında da Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görülmüştür. Son dönemlerin en popüler televizyon yapımlarından Game Of Thrones dizisinde de rol alan Diana Rigg, hayatını kaybetti.

NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir kanser tedavisi gören 82 yaşındaki Diana Rigg, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kızı tarafından verilen ölüm haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Annem bu sabah uykusunda ailesiyle çevrili evde huzur içinde öldü"

DİANA RİGG'İN OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Filmler

1968 A Midsummer Night's Dream

1969 Mini-Killers

1969 The Assassination Bureau

1969 On Her Majesty's Secret Service

1970 Julius Caesar

1971 The Hospital

1973 Theatre of Blood

1977 A Little Night Music

1981 The Great Muppet Caper

1982 Evil Under the Sun

1987 Snow White

1994 A Good Man in Africa

1999 Parting Shots

2005 Heidi

2006 The Painted Veil

2015 The Honourable Rebel

2017 Breathe

Oynadığı diziler