Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu belli olduŞanlıurfa'da tren yolu park çalışmaları başladıSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 10 Eylül 2020 PerşembeMasterChef Türkiye MasterClass'ı kim kazandı? 10 Eylül PerşembeKemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs testinin sonucu belli oldu!Almanya'da acil durumlar için tasarlanan uyarı sinyallerinde ciddi aksamalar olduUnilever reklamı için 'ırkçılık yapılıyor' iddiasıDame Diana Rigg kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?Dünyaca ünlü oyuncu Dame Diana Rigg hayatını kaybettiMersin'de, Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Engelsiz Atölyesi umut oldu
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Dame Diana Rigg kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

Dame Diana Rigg kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

Game of Thrones ve James Bond filmlerinin yıldız oyuncusu Diana Rigg, hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncunun ölümü merak konusu oldu. Peki, Diana Rigg kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? Detaylar haberimizde...

Dame Diana Rigg kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

Game of Thrones ve James Bond'da aldığı roller ile popürleşen Dame Diana Rigg, hayatını kaybetti. Dame Diana Rigg'in ölüm haberini kızı Rachael Stirling duyurdu. Stirling açıklamasında, "Sevgili Annem bu sabah uykusunda ailesiyle çevrili evde huzur içinde öldü" dedi. Peki Dame Diana Rigg kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? Detaylar haberimizde...

Dame Diana Rigg kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

DAME DİANA RİGG KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Dame Enid Diana Elizabeth Rigg'dir. İngiliz oyuncu, 20 Temmuz 1938 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. 82 yaşındaki oyuncu ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğdu. Oyunculuk kariyerine 1957 yılında başlayan Diana Rigg, 1969 yapımı James Bond filmiyle ünlendi. Rigg, 1969 yapımı James Bond filmi Kraliçe'nin Hizmetinde'de James Bond'un karısı Kontes Teresa di Vicenzo karakterine hayat vermiştir. Damre Diana Rigg, 1994 yılında En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü'ne, 1988 yılında da Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görülmüştür. Son dönemlerin en popüler televizyon yapımlarından Game Of Thrones dizisinde de rol alan Diana Rigg, hayatını kaybetti.

NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir kanser tedavisi gören 82 yaşındaki Diana Rigg, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kızı tarafından verilen ölüm haberinde şu ifadeler yer aldı: 

"Sevgili Annem bu sabah uykusunda ailesiyle çevrili evde huzur içinde öldü"

Dame Diana Rigg kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

DİANA RİGG'İN OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Filmler 

  • 1968    A Midsummer Night's Dream    
  • 1969    Mini-Killers        
  • 1969    The Assassination Bureau        
  • 1969    On Her Majesty's Secret Service        
  • 1970    Julius Caesar    
  • 1971    The Hospital        
  • 1973    Theatre of Blood        
  • 1977    A Little Night Music        
  • 1981    The Great Muppet Caper        
  • 1982    Evil Under the Sun        
  • 1987    Snow White        
  • 1994    A Good Man in Africa        
  • 1999    Parting Shots    
  • 2005    Heidi        
  • 2006    The Painted Veil        
  • 2015    The Honourable Rebel    
  • 2017    Breathe        

Oynadığı diziler

  • 1959    A Midsummer Night's Dream    
  • 1963    The Sentimental Agent    
  • 1964    Festival        
  • 1964    Armchair Theatre    
  • 1965    ITV Play of the Week    
  • 1965–68    The Avengers    
  • 1970    ITV Saturday Night Theatre    
  • 1973–74    Diana    
  • 1974    Affairs of the Heart    
  • 1975    The Morecambe & Wise Show    
  • 1977    Three Piece Suite    
  • 1979    Oresteia        
  • 1980    The Marquise  
  • 1981    Hedda Gabler    
  • 1982    Play of the Month (BBC)   
  • 1982    Witness for the Prosecution    
  • 1983    King Lear    
  • 1985    Bleak House     
  • 1986    The Worst Witch   
  • 1987    A Hazard of Hearts   
  • 1989    The Play on One     
  • 1989    Mother Love    
  • 1992    Mrs. 'Arris Goes to Paris     
  • 1993    Road to Avonlea   
  • 1993    Running Delilah   
  • 1993    Screen Two    
  • 1995    Zoya    
  • 1995    The Haunting of Helen Walker    
  • 1996    The Fortunes and Misfortunes of Moll Flanders   
  • 1996    Samson and Delilah    
  • 1997    Rebecca    
  • 1998    The American  
  • 1998 The Mrs Bradley Mysteries 
  • 2000   In the Beginning    
  • 2001    Victoria & Albert    
  • 2003    Murder in Mind    
  • 2003    Charles II: The Power and The Passion  
  • 2006    Extras    
  • 2013 Game of Thrones  
  • 2013    Doctor Who   
  • 2015    Penn Zero: Part-Time Hero   
  • 2015    You, Me and the Apocalypse  
  • 2015    Professor Branestawm Returns 
  • 2015    Detectorists   
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT