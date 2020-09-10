Dame Diana Rigg kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?
Game of Thrones ve James Bond filmlerinin yıldız oyuncusu Diana Rigg, hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncunun ölümü merak konusu oldu. Peki, Diana Rigg kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? Detaylar haberimizde...
Game of Thrones ve James Bond'da aldığı roller ile popürleşen Dame Diana Rigg, hayatını kaybetti. Dame Diana Rigg'in ölüm haberini kızı Rachael Stirling duyurdu. Stirling açıklamasında, "Sevgili Annem bu sabah uykusunda ailesiyle çevrili evde huzur içinde öldü" dedi. Peki Dame Diana Rigg kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? Detaylar haberimizde...
DAME DİANA RİGG KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Tam adı Dame Enid Diana Elizabeth Rigg'dir. İngiliz oyuncu, 20 Temmuz 1938 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. 82 yaşındaki oyuncu ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğdu. Oyunculuk kariyerine 1957 yılında başlayan Diana Rigg, 1969 yapımı James Bond filmiyle ünlendi. Rigg, 1969 yapımı James Bond filmi Kraliçe'nin Hizmetinde'de James Bond'un karısı Kontes Teresa di Vicenzo karakterine hayat vermiştir. Damre Diana Rigg, 1994 yılında En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü'ne, 1988 yılında da Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görülmüştür. Son dönemlerin en popüler televizyon yapımlarından Game Of Thrones dizisinde de rol alan Diana Rigg, hayatını kaybetti.
NEDEN ÖLDÜ?
Uzun süredir kanser tedavisi gören 82 yaşındaki Diana Rigg, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kızı tarafından verilen ölüm haberinde şu ifadeler yer aldı:
"Sevgili Annem bu sabah uykusunda ailesiyle çevrili evde huzur içinde öldü"
DİANA RİGG'İN OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER
Filmler
- 1968 A Midsummer Night's Dream
- 1969 Mini-Killers
- 1969 The Assassination Bureau
- 1969 On Her Majesty's Secret Service
- 1970 Julius Caesar
- 1971 The Hospital
- 1973 Theatre of Blood
- 1977 A Little Night Music
- 1981 The Great Muppet Caper
- 1982 Evil Under the Sun
- 1987 Snow White
- 1994 A Good Man in Africa
- 1999 Parting Shots
- 2005 Heidi
- 2006 The Painted Veil
- 2015 The Honourable Rebel
- 2017 Breathe
Oynadığı diziler
- 1959 A Midsummer Night's Dream
- 1963 The Sentimental Agent
- 1964 Festival
- 1964 Armchair Theatre
- 1965 ITV Play of the Week
- 1965–68 The Avengers
- 1970 ITV Saturday Night Theatre
- 1973–74 Diana
- 1974 Affairs of the Heart
- 1975 The Morecambe & Wise Show
- 1977 Three Piece Suite
- 1979 Oresteia
- 1980 The Marquise
- 1981 Hedda Gabler
- 1982 Play of the Month (BBC)
- 1982 Witness for the Prosecution
- 1983 King Lear
- 1985 Bleak House
- 1986 The Worst Witch
- 1987 A Hazard of Hearts
- 1989 The Play on One
- 1989 Mother Love
- 1992 Mrs. 'Arris Goes to Paris
- 1993 Road to Avonlea
- 1993 Running Delilah
- 1993 Screen Two
- 1995 Zoya
- 1995 The Haunting of Helen Walker
- 1996 The Fortunes and Misfortunes of Moll Flanders
- 1996 Samson and Delilah
- 1997 Rebecca
- 1998 The American
- 1998 The Mrs Bradley Mysteries
- 2000 In the Beginning
- 2001 Victoria & Albert
- 2003 Murder in Mind
- 2003 Charles II: The Power and The Passion
- 2006 Extras
- 2013 Game of Thrones
- 2013 Doctor Who
- 2015 Penn Zero: Part-Time Hero
- 2015 You, Me and the Apocalypse
- 2015 Professor Branestawm Returns
- 2015 Detectorists