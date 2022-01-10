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Damga Vergisi ne demek, TDK'ya göre Damga Vergisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Damga Vergisi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Damga Vergisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Damga Vergisi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Damga Vergisi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Damga Vergisi ne demek, TDK'ya göre Damga Vergisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Damga vergisi ne demek? Damga vergisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi damga vergisi kelimesi. Peki damga vergisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre damga vergisi nedir, damga vergisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DAMGA VERGİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Damga vergisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre damga vergisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kâğıtlardan alınan vergi

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