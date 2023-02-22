Damian Gjini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Gjini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damian Gjini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damian Gjini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Damian Gjini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Gjini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damian Gjini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Gjini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Gjini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Gjini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Gjini 6 Nisan 1995 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δαμιανός Γκίνη şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Gjini Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Damian Gjini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Damian Gjini'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Gjini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Gjini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Damian Gjini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Gjini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Panionios

31 Temmuz 2015 yılında GS Kallithea

30 Haziran 2017 yılında Panionios

4 Ağustos 2017 yılında AOX Kissamikos

30 Haziran 2018 yılında Panionios

6 Ağustos 2018 yılında AOX Kissamikos

1 Ağustos 2019 yılında KF Laçi

31 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında AS Rodos

30 Eylül 2020 yılında OF Ierapetras

3 Ağustos 2021 yılında Anag. Karditsas

6 Ağustos 2022 yılında AE Kifisias

Damian Gjini kimdir

Damian Gjini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Gjini şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Damian Gjini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U19 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Damian Gjini nereli

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