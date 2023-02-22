Damian Longmiap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Longmiap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Damian Longmiap kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damian Longmiap ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.