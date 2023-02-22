Damian Longmiap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Longmiap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Longmiap adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Damian Longmiap Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Damian Longmiap {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Damian Longmiap Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Damian Longmiap'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Damian Longmiap Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Damian Longmiap futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Plateau United
Damian Longmiap Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Damian Longmiap şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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