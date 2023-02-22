Damian Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Silva 22 Mart 2001 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Claudio Damián Silva Nolasco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Silva Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGM yapmaktadır. Damian Silva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Damian Silva'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damian Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Defensor

25 Ağustos 2021 yılında Boston River

31 Aralık 2021 yılında Defensor

31 Ocak 2022 yılında Iraklis

Damian Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Silva şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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