Damian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Szymanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damian Szymanski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Damian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Szymanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Szymanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Szymanski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Szymanski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Szymanski 16 Haziran 1995 tarihinde Kraśnik şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Damian Dawid Szymański şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Szymanski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Damian Szymanski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Damian Szymanski'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Damian Szymanski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/damianszymanskii/

Damian Szymanski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Szymanski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Damian Szymanski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Szymanski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Stal K. U19

1 Temmuz 2011 yılında Belchatow U19

1 Temmuz 2012 yılında Belchatow II

22 Şubat 2013 yılında GKS Belchatow

1 Temmuz 2016 yılında Jagiellonia

17 Ağustos 2017 yılında Wisla Plock

12 Ocak 2019 yılında Akhmat Grozny

14 Ocak 2020 yılında AEK Atina

30 Haziran 2020 yılında Akhmat Grozny

1 Temmuz 2020 yılında AEK Atina

Damian Szymanski kimdir

Damian Szymanski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Szymanski şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MUKS Kraśnik, Stal Kraśnik (bis 2011), GKS Bełchatów (2011-12)

Damian Szymanski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 8 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Damian Szymanski nereli

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