Damiano Cancellieri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damiano Cancellieri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damiano Cancellieri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damiano Cancellieri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damiano Cancellieri 28 Mart 2001 tarihinde Roma şehrinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damiano Cancellieri Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Damiano Cancellieri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Perugia Calcio futbol takımında oynamaktadır. AC Perugia Calcio takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Damiano Cancellieri'nin AC Perugia Calcio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damiano Cancellieri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damiano Cancellieri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damiano Cancellieri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damiano Cancellieri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2018 yılında Olbia Altyapı

30 Haziran 2019 yılında Cagliari U19

31 Ocak 2020 yılında Torino U19

1 Eylül 2020 yılında Monterosi

31 Ocak 2023 yılında Perugia

30 Haziran 2023 yılında Monterosi

Damiano Cancellieri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damiano Cancellieri şuan AC Perugia Calcio takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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