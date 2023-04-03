Damir Khamzin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damir Khamzin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damir Khamzin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damir Khamzin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damir Khamzin 18 Ağustos 2000 tarihinde Yalta, AR Krym şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Хамзин Дамир Сабирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damir Khamzin Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damir Khamzin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Damir Khamzin'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damir Khamzin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damir Khamzin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damir Khamzin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damir Khamzin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2020 yılında Khimki 2

4 Ağustos 2020 yılında Strogino

2 Ekim 2020 yılında Khimki 2

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2022 yılında Khimki 2

Damir Khamzin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damir Khamzin şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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