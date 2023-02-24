Damjan Mugosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damjan Mugosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damjan Mugosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Damjan Mugosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Damjan Mugosa 16 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Дамјан Мугоша şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Damjan Mugosa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damjan Mugosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına - tarihinde katılmıştır. Damjan Mugosa'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Damjan Mugosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Damjan Mugosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Şubat 2022 yılında Mladost DG
10 Haziran 2022 yılında Podgorica U19
6 Ağustos 2022 yılında Mladost DG
31 Aralık 2022 yılında B. Podgorica
Damjan Mugosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Damjan Mugosa şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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