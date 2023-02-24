Damjan Mugosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damjan Mugosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Damjan Mugosa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damjan Mugosa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.