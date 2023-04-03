Damjan Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damjan Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Damjan Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damjan Nikolic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.