Damjan Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damjan Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damjan Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Damjan Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Damjan Nikolic 4 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Damjan Nikolic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rad Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad U19 takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Damjan Nikolic'nin FK Rad Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Damjan Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Damjan Nikolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Ağustos 2022 yılında Rad Belgrad U19
Damjan Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Damjan Nikolic şuan FK Rad Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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