Çift olarak paylaştıkları sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Damla Altun ile Uğur Şengül'ün ayrıldıkları iddiası magazin gündeminde yer edinen konular arasında oldu. Bunun üzerine Damla Altun'un kim olduğu ve sevgilisiyle gerçekten ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Peki Damla Altun kimdir, nereli, kaç yaşında? Uğur Şengül ile ayrıldı mı? İşte detaylar...

DAMLA ALTUN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

25 Kasım 1992 Bursa'da dünyaya gelen Damla Altun yaşamına İstanbul'da devam ediyor. Sosyal medya fenomeni eğitimini Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya bölümünde tamamlamıştır. Takipçileriyle makyajdan bakıma bir çok konu hakkında bilgi veren paylaşımlarda bulunmakta.

UĞUR ŞENGÜL İLE AYRILDI MI?

Yılın en iyi Instagrammer Influencer'ı seçilen Damla Altun ile Uğur Şengül çifti hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları kesinleşti.

İkili takipçilerinin soruları üzerine sosyal medya hesaplarından ayrıldıklarını duyurdu.

''Günlerdir sorulan sorunun cevabını benden/bizden duymanız en doğrusu. Uğur'la birlikteliğimizi sonlandırdık. Biliyorsunuz biz aynı zamanda birbirimizin en yakın arkadaşı, dostuyuz. Bu yüzden bu süreç bizim için oldukça hassas. Zaman ne gösterir bilinmez ama şu an için en doğru kararın bu olduğu konusunda anlaştık. Yıllardır hayatımızı sizinle paylaşıyoruz bu konuyu da böyle story ile değil konuşarak bir videoda sizinle paylaşacağız. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Damla''

Damla Altun'un yanı sıra Uğur Şengül de ilişkilerinin dostça bittiğini "'Arkadaşlar Damla'yla olan birlikteliğimizi sonlandırdık. Yıllar içinde ilişkimizin yanı sıra çok yakın iki dost arkadaş olduk en önemlisi aile olduk. Sevgimizden hiç bir zaman şüphemiz olmadı, şu an bu kararı çok üzülerek alıyoruz ve bize bir şekilde iyi geleceğine inanıyoruz. İkimiz içinde zaman ne gösterir bilinmez ama şu an için en doğrusu bu diye düşündük. Yıllardır hayatımızı sizinle paylaştığımız için bu konuyla alakalı açıklamayı da bir videoda yapmak boynumuzun borcudur. Şimdiden göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için çok teşekkür ederiz.'' ifadelerini kullanarak bildirdi.