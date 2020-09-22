Damla Ersubaşı boşanmanın ardından yaptığı ilk paylaşımla dikkat çekti!

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı geçtiğimiz günlerde 4 yıllık evliliğini sonlandırdı.

Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı. Keser'in Ersubaşı'yı darp ettiği de gündeme bomba gibi düşmüştü.

Boşanmanın ardından bir açıklama yapmayan ünlü oyuncu sosyal medyada bir süre sessiz kaldıktan sonra bir paylaşım yaptı. Yaşadığı zor günleri atlatmaya çalışan Damla Ersubaşı yaptığı paylaşımda "Kendime iyi gelen, kendim için vakit harcadığım, enerjimi yenilediğim çok güzel iki gün geçirdim. Peki bundan daha iyi nasıl olur, diyerek dönüyorum şimdi" dedi.

Ağva'da kafasını dinleyen Ersubaşı'nın paylaşımına beğeni yağdı.