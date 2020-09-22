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  3. Damla Ersubaşı boşanmanın ardından yaptığı ilk paylaşımla dikkat çekti!

Damla Ersubaşı boşanmanın ardından yaptığı ilk paylaşımla dikkat çekti!

"Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı "Tuğçe" karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı 2016 yılında evlendiği işletmeci Mustafa Can Keser ile geçtiğimiz günlerde anlaşmalı bir şekilde boşanmıştı. Ersubaşı boşanma sonrası ilk paylaşımı ile dikkat çekti.

Damla Ersubaşı boşanmanın ardından yaptığı ilk paylaşımla dikkat çekti!

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı geçtiğimiz günlerde 4 yıllık evliliğini sonlandırdı. 

Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı. Keser'in Ersubaşı'yı darp ettiği de gündeme bomba gibi düşmüştü.

Damla Ersubaşı boşanmanın ardından yaptığı ilk paylaşımla dikkat çekti!

Boşanmanın ardından bir açıklama yapmayan ünlü oyuncu sosyal medyada bir süre sessiz kaldıktan sonra bir paylaşım yaptı. Yaşadığı zor günleri atlatmaya çalışan Damla Ersubaşı yaptığı paylaşımda "Kendime iyi gelen, kendim için vakit harcadığım, enerjimi yenilediğim çok güzel iki gün geçirdim. Peki bundan daha iyi nasıl olur, diyerek dönüyorum şimdi" dedi.

Damla Ersubaşı boşanmanın ardından yaptığı ilk paylaşımla dikkat çekti!

Ağva'da kafasını dinleyen Ersubaşı'nın paylaşımına beğeni yağdı.

Damla Ersubaşı boşanmanın ardından yaptığı ilk paylaşımla dikkat çekti!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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