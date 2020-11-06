Damla Ersubaşı kendisini darp ettiği için boşandığı eski eşi Mustafa Can Keser ile barıştı mı?

Damla Ersubaşı boşandığı eski eşi Mustafa Can Keser ile barıştı mı? Geçtiğimiz yaz ani bir kararla eşinden şiddet gördüğü için boşanma kararı alan oyuncu Damla Ersubaşı önceki akşam 'Cabbar' adlı bir mekanda eski eşi ile yemek yedi.

Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı, şiddet gördüğü işletmeci Mustafa Can Keser ile anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Damla Ersubaşı boşanmış olduğu eski eşi Mustafa Can Keser, Esra Balamir ve arkadaş grubu ile birlikte Nişantaşı'nda bir mekanda yemek yedi.

EL ELE OTURDULAR

İçeride oldukça samimi olan ve el ele oturdukları iddia edilen çift mekan çıkışı karşılarında kameraları görünce panik oldu.

"DURUM İLE İLGİLİ KONUŞMAK BANA DÜŞMEZ"

Çiftin yakın arkadaşı olan Esra Balamir ''Kendileri varken durum ile ilgili konuşmak bana düşmez'' ifadelerini kullandı. Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser sessiz kalmayı tercih etti.

(Kaynak: FORX5)