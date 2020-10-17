Damla Ersubaşı kimdir? Kaç yaşında? Hangi rolleri aldı?

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Damla Ersubaşı, 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle il olarak adını duyurmuştu. Damla Ersubaşı hakkında merak edilen ayrıntılar...

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damgasını vuran "Yılan Hikayesi" namı diğer memoli diye anılan dizide rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan "Sihirli Annem" dizisiyle yakaladı. Bu dizide Cem karakterinin sevgilisi "Tuğçe"yi canlandırdı ve daha küçük yaştaki oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekti. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü okudu. "Her Halimle Sev Beni" dizisinde "Zeynep", 2014'te "Sabit Kanca 2" filminde "Zeliş" karakterlerini canlandırdı.

Damla Ersubaşı bir dönem İlker Ayrık' ın sunuculuğunu yaptığı "Ben Bilmem Eşim Bilir" adlı yarışma programında da asistanlık yaptı. 2016 yılının son günlerinde iş adamı Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren Damla Ersubaşı, ikinci kızını kucağına almayı beklerken eşi Keser tarafında ihanete uğradı. Çift yaşanan bu olaydan sonra boşanma davası açarak yollarını ayırdı. İki kız çocuğu annesi olan Ersubaşı, şimdilerde setlerden uzak bir hayat sürüyor.