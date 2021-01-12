Geçtiğimiz günlerde usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile Etiler'de birlikte görünen Damla Uğurtürk'ün biyografisi merak edildi. Yılmaz Erdoğan’dan 19 yaş küçük olan Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Damla Uğurtürk boyu kaç, burcu nedir?

DAMLA UĞURTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1986 yılında başkent Ankara'da doğan Damla Uğurtürk, Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Uğurtürk, ekran projeleriyle tanınmaktadır ve NTV, TGRT, Kanal B ve TRT’de muhabir ve spiker görevlerinde çalışmıştır.

Aynı zamanda LÖSEV gönüllüsü olan genç spiker Beşiktaş Kulübü'nün “Bırakmam Seni” kampanyası kapsamında ağustos ayında Vodafone Park’ta “Ödül Senin” düzenlediği organizasyonda Yılmaz Erdoğan ile sunuculuk yapmıştı.