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Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Damla Uğurtürk boyu kaç, burcu nedir?

53 yaşındaki Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı iddia edilen spiker Damla Uğurtürk hakkında araştırmalar hız kazandı. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaların ardından Peki; Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Damla Uğurtürk boyu kaç, burcu nedir? soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Damla Uğurtürk boyu kaç, burcu nedir?

Geçtiğimiz günlerde usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile Etiler'de birlikte görünen Damla Uğurtürk'ün biyografisi merak edildi. Yılmaz Erdoğan’dan 19 yaş küçük olan Damla Uğurtürk kimdir,  kaç yaşında, nereli? Damla Uğurtürk boyu kaç, burcu nedir?

DAMLA UĞURTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1986 yılında başkent Ankara'da doğan Damla Uğurtürk, Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Uğurtürk, ekran projeleriyle tanınmaktadır ve NTV, TGRT, Kanal B ve TRT’de muhabir ve spiker görevlerinde çalışmıştır. 

Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Damla Uğurtürk boyu kaç, burcu nedir?

Aynı zamanda LÖSEV gönüllüsü olan genç spiker  Beşiktaş Kulübü'nün “Bırakmam Seni” kampanyası kapsamında ağustos ayında Vodafone Park’ta “Ödül Senin” düzenlediği organizasyonda Yılmaz Erdoğan ile sunuculuk yapmıştı.

Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Damla Uğurtürk boyu kaç, burcu nedir?Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Damla Uğurtürk boyu kaç, burcu nedir?Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Damla Uğurtürk boyu kaç, burcu nedir?

Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Damla Uğurtürk boyu kaç, burcu nedir?

Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Damla Uğurtürk boyu kaç, burcu nedir?Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Damla Uğurtürk boyu kaç, burcu nedir?Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Damla Uğurtürk boyu kaç, burcu nedir?

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