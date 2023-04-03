Dan Bikouta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Bikouta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Bikouta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dan Bikouta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dan Bikouta 18 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fransa,Kongo uyrukludur.Gerçek adı da Dan-Patrice Bikouta şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dan Bikouta Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dan Bikouta, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dan Bikouta'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dan Bikouta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/dan_bikouta/
Dan Bikouta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dan Bikouta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Paris SG U19
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG B
Dan Bikouta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dan Bikouta şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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