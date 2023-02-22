Dan Cleary kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Cleary Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Cleary adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Cleary Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Cleary 9 Mart 1996 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Cleary şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Cleary Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Dan Cleary, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dan Cleary'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Dan Cleary Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Cleary isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dan Cleary Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Cleary futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Liverpool U21

27 Temmuz 2016 yılında Birmingham U21

26 Temmuz 2017 yılında Solihull Moors

26 Ekim 2017 yılında Birmingham U21

15 Şubat 2018 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2022 yılında St. Johnstone

28 Temmuz 2022 yılında Shamrock Rovers

Dan Cleary Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Cleary şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dan Cleary Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U19 takımında 5 numaralı formasıyla 15 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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