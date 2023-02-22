Dan Etido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Etido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Etido adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dan Etido Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dan Etido {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dan Etido Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Dan Etido'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dan Etido Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dan Etido Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dan Etido şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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