Dan Griffiths kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Griffiths Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Griffiths adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dan Griffiths Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dan Griffiths 16 Ocak 2001 tarihinde Wrexham şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Lawrence Griffiths şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dan Griffiths Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dan Griffiths'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dan Griffiths Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dan Griffiths futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Liverpool U18
1 Temmuz 2018 yılında Cardiff U18
1 Temmuz 2019 yılında Cardiff U21
15 Ağustos 2019 yılında Penybont
30 Haziran 2020 yılında Cardiff U21
1 Temmuz 2021 yılında Chippenham
18 Mart 2022 yılında Chester
31 Mayıs 2022 yılında Chippenham
23 Eylül 2022 yılında Evesham
3 Ocak 2023 yılında Chippenham
Dan Griffiths Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dan Griffiths şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dan Griffiths Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Galler U19 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.
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