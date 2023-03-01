Dan Warre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Warre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Warre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Warre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Warre 10 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Warre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Warre Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dan Warre'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dan Warre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Warre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dan Warre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Warre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2021 yılında Cardiff Met

14 Ocak 2022 yılında Chippenham

Dan Warre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Warre şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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