Dan Wilks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Wilks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Wilks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dan Wilks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dan Wilks 8 Haziran 1996 tarihinde Watford şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Daniel J. Wilks şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dan Wilks Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fifty Fifty Sports yapmaktadır. Dan Wilks, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Dan Wilks'nin Dartford FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dan Wilks Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/Dan_Wilks96
Dan Wilks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dan Wilks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında St. Mirren FC U20
1 Temmuz 2016 yılında Maldon/Tiptree
1 Ocak 2018 yılında Whitehawk
1 Şubat 2018 yılında Maldon/Tiptree
1 Mart 2018 yılında Whitehawk
1 Temmuz 2018 yılında Welling Utd.
14 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz
4 Aralık 2020 yılında Biggleswade Town
12 Ocak 2021 yılında Dartford
Dan Wilks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dan Wilks şuan Dartford FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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