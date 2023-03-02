Dan Wishart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Wishart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Wishart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dan Wishart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dan Wishart 28 Mayıs 1992 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Alexander Wishart şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dan Wishart Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dan Wishart, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına 25 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Dan Wishart'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dan Wishart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dan Wishart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Ağustos 2013 yılında Alfreton
16 Ocak 2014 yılında Hayes & Yeading
18 Şubat 2014 yılında Alfreton
19 Şubat 2014 yılında Margate FC
26 Mart 2014 yılında Alfreton
27 Mart 2014 yılında Eastleigh
31 Mayıs 2014 yılında Alfreton
8 Ağustos 2014 yılında Hayes & Yeading
13 Kasım 2014 yılında Sutton Utd
3 Ekim 2016 yılında Forest Green
1 Temmuz 2018 yılında Sutton Utd
26 Kasım 2018 yılında Maidstone
3 Temmuz 2020 yılında Wealdstone
20 Ekim 2021 yılında Hemel
20 Kasım 2021 yılında Wealdstone
6 Ağustos 2022 yılında Hayes & Yeading
25 Kasım 2022 yılında Hampton & Rich.
Dan Wishart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dan Wishart şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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