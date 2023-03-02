Dan Wishart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Wishart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dan Wishart kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dan Wishart ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dan Wishart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Wishart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dan Wishart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Wishart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Wishart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Wishart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Wishart 28 Mayıs 1992 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Alexander Wishart şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Wishart Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dan Wishart, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına 25 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Dan Wishart'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dan Wishart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Wishart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2013 yılında Alfreton

16 Ocak 2014 yılında Hayes & Yeading

18 Şubat 2014 yılında Alfreton

19 Şubat 2014 yılında Margate FC

26 Mart 2014 yılında Alfreton

27 Mart 2014 yılında Eastleigh

31 Mayıs 2014 yılında Alfreton

8 Ağustos 2014 yılında Hayes & Yeading

13 Kasım 2014 yılında Sutton Utd

3 Ekim 2016 yılında Forest Green

1 Temmuz 2018 yılında Sutton Utd

26 Kasım 2018 yılında Maidstone

3 Temmuz 2020 yılında Wealdstone

20 Ekim 2021 yılında Hemel

20 Kasım 2021 yılında Wealdstone

6 Ağustos 2022 yılında Hayes & Yeading

25 Kasım 2022 yılında Hampton & Rich.

Dan Wishart kimdir

Dan Wishart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Wishart şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dan Wishart nereli

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