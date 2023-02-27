Danas Simkevicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danas Simkevicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danas Simkevicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danas Simkevicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danas Simkevicius 31 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Danas Šimkevičius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danas Simkevicius Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC7 yapmaktadır. Danas Simkevicius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Danas Simkevicius'nin FK Panevezys ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Danas Simkevicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danas Simkevicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danas Simkevicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danas Simkevicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Panevezys

1 Ocak 2020 yılında Panevezys B

1 Mart 2021 yılında Panevezys

Danas Simkevicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danas Simkevicius şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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