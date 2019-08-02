Dani Alves, Sao Paulo yolcusu!

Dani Alves artık tamamen Brezilya'lı!

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi biten Dani Alves’in yeni takımı resmen açıklandı.

Brezilya ekibi Sao Paulo, Dani Alves’i transfer ettiklerini açıkladı. Sao Paulo’nun, 36 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alves, “İş arıyorum, özgeçmişimi nereye bırakabilirim? Bunu okumaya zamanı olan biri bana ulaşsın!” ifadelerini kullanmıştı.

Dani Alves, geçen sezon 32 resmi maçta oynadı ve 3 gol atıp 8 asist yaptı.

Dani Alves kimdir?

Dani Alves 6 Mayıs 1983 tarihinde Juazeiro, Brezilya'da dünyaya geldi.

Futbol kariyerine Bahia altyapısında başlayan Alves, ilk profesyonel sözleşmesini de 2001 senesinde aynı kulüple imzaladı.

2001-02 sezonunda forma giydiği Bahia'da 25 maça çıkan Alves 2 gol attı.

2002 senesinde, altı sezon formasını giyeceği Sevilla'ya transfer oldu. Burada altı sezon boyunca toplam 175 maça çıktı. Defans oyuncusu olduğu için fazla gol şansı bulamayan Alves, Sevilla'da forma şansı bulduğu maçlarda toplam 11 gol attı.

2008 senesinde, göz yaşları dökerek Sevilla'dan ayrılacağını açıklayan Alves, 32 Milyon € karşılığında Barcelona'ya transfer oldu.

Barcelona formasını ilk kez 25 Ekim 2008'de Almería karşısında giyen Alves, 2016 senesinde Juventus'a transfer oluncaya dek toplam 247 forma şansı bulduğu maçlarda defans oyuncusu olmasına rağmen 14 gol bulabildi.

Bir sezon Juventus'ta oynadı ve 2017 senesinde Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

Halen Paris Saint-Germain'de forma giyen Alves, 2006 senesinden bu yana Brezilya A Milli Futbol Takımı forması giymektedir.