Dani Bratoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Bratoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Bratoev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Bratoev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Bratoev 30 Ekim 2003 tarihinde Ruse şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Дани Павлов Братоев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Bratoev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dani Bratoev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Ruse futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Ruse takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dani Bratoev'nin Lokomotiv Ruse ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dani Bratoev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dani Bratoev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dani Bratoev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Bratoev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2021 yılında Dunav

16 Şubat 2023 yılında Lok Ruse

Dani Bratoev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Bratoev şuan Lokomotiv Ruse takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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