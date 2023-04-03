Dani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani 26 Haziran 2004 tarihinde Paredes şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Daniel Santos Pacheco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dani'nin FC Paços de Ferreira U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2012 yılında Paços CJ

1 Temmuz 2017 yılında Paços Sub-15

1 Temmuz 2019 yılında Paços Sub-17

1 Temmuz 2021 yılında Paços F. U19

Dani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani şuan FC Paços de Ferreira U19 takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.