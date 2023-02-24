Dani Salcin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Salcin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Salcin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Salcin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Salcin 19 Mart 2000 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Đani Salčin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Salcin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dani Salcin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dani Salcin'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dani Salcin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dani Salcin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dani Salcin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Salcin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2014 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2017 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2019 yılında FK Sarajevo

13 Ağustos 2021 yılında Velez Mostar

1 Haziran 2022 yılında FK Sarajevo

Dani Salcin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Salcin şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dani Salcin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 20 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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