Dani Santafe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Santafe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Santafe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Santafe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Santafe 3 Temmuz 1997 tarihinde Valtierra şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Santafé Mena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Santafe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBAL ASES yapmaktadır. Dani Santafe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dani Santafe'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dani Santafe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dani Santafe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dani Santafe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Santafe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CD Iruña

1 Ocak 2017 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2021 yılında Asteras Tripoli

Dani Santafe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Santafe şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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