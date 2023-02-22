Dani Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Suarez 5 Temmuz 1990 tarihinde Aranjuez şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Suárez García-Osorio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Suarez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dani Suarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dani Suarez'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dani Suarez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danisuga5/

Dani Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dani Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dani Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2014 yılında RM Kastilya

3 Temmuz 2015 yılında Ponferradina

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2017 yılında Górnik Zabrze

3 Temmuz 2019 yılında Asteras Tripoli

15 Ağustos 2021 yılında Abha

30 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2022 yılında Atromitos Athen

Dani Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Suarez şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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