Danian Pavlas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danian Pavlas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danian Pavlas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danian Pavlas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danian Pavlas 6 Eylül 2000 tarihinde Маgnitogorsk şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Polonya,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Danian Pavlas / Даниан Павлас şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danian Pavlas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROACTIVE SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Danian Pavlas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Danian Pavlas'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danian Pavlas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danian Pavlas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danian Pavlas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danian Pavlas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AP Pogon

1 Nisan 2017 yılında Pogon U19

1 Temmuz 2018 yılında KS Lomianki

28 Şubat 2019 yılında Rakow

24 Temmuz 2019 yılında Skra Czesto.

31 Aralık 2019 yılında Rakow

27 Şubat 2020 yılında GKS Katowice

16 Ağustos 2022 yılında Proodeftiki

Danian Pavlas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danian Pavlas şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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