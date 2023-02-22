Daniel Adejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Adejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Adejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Adejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Adejo 7 Ağustos 1989 tarihinde Kachia Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Adejo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Adejo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 9 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Daniel Adejo'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Adejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Adejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniel Adejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Adejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Reggina Primaver

1 Ocak 2009 yılında Reggina

1 Ağustos 2014 yılında AEL Kalloni

25 Şubat 2016 yılında Vicenza

21 Temmuz 2017 yılında Salernitana

30 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2018 yılında AOK Kerkyra

9 Temmuz 2018 yılında PAS Lamia

Daniel Adejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Adejo şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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