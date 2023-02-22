Daniel Atsaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Atsaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Atsaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Atsaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Atsaka 15 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Atsaka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Daniel Atsaka'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Atsaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Atsaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Atsaka şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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