Daniel Bartusz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Bartusz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Bartusz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Bartusz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Bartusz 29 Nisan 2000 tarihinde Bačko Gradište şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Bartusz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Bartusz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Bartusz'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Bartusz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Bartusz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Bartusz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Bartusz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2017 yılında Újpest U19

31 Temmuz 2019 yılında Eger SE

15 Şubat 2020 yılında Gyöngyös

2 Temmuz 2021 yılında FC Tiszaújváros

11 Temmuz 2022 yılında Haladás

Daniel Bartusz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Bartusz şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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