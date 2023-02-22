Daniel Bialek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Bialek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Bialek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Bialek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Bialek 28 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Bialek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Bialek'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Bialek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Bialek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Bialek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Bialek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2016 yılında Karvina U19

30 Haziran 2016 yılında Frydek U19

1 Temmuz 2016 yılında Frydek-Mistek

4 Ağustos 2017 yılında Havirov

31 Aralık 2017 yılında Frydek-Mistek

22 Şubat 2018 yılında FC Hlucin

30 Haziran 2018 yılında Frydek-Mistek

10 Şubat 2020 yılında 1.SK Prostejov

31 Temmuz 2020 yılında Frydek-Mistek

3 Ağustos 2020 yılında 1.SK Prostejov

Daniel Bialek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Bialek şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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