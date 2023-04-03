Daniel Bily kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Bily Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Bily adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Bily Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Bily 7 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Bílý şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Bily Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Bily, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Zbrojovka Brno B futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Bily'nin FC Zbrojovka Brno B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Bily Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Bily futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Ağustos 2020 yılında Z. Brno U19
1 Temmuz 2021 yılında FCZ Brno B
5 Ağustos 2022 yılında Velke Mezirici
31 Aralık 2022 yılında FCZ Brno B
Daniel Bily Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Bily şuan FC Zbrojovka Brno B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Svratka Brno (2008 - 2019)
SK Sigma Olomouc (2019 - 2020)
FC Zbrojovka Brno (2020 - 2021)
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