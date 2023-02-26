Daniel Cardoso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Cardoso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Cardoso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Cardoso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Cardoso 16 Şubat 1989 tarihinde Johannesburg, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Afrika,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Antonio Cardoso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Cardoso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S-C&M yapmaktadır. Daniel Cardoso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Cardoso'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Cardoso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Cardoso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Cardoso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Cardoso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FS Stars

1 Temmuz 2015 yılında Kaizer Chiefs

8 Temmuz 2022 yılında Sekhukhune

Daniel Cardoso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Cardoso şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Cardoso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 4 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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