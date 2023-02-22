Daniel Daga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Daga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Daga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Daga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Daga 10 Ocak 2007 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Daga Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Daga'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Daga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Daga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Kasım 2022 yılında Dakkada FC
Daniel Daga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Daga şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
Daniel Daga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.
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